La India exigirá producir más gas a sus refinerías en emergencias tras la crisis de Irán

El Ministerio de Petróleo y Gas Natural lanzó la orden el pasado jueves y fijó un potencial de producción combinado de 63.810 toneladas diarias de gas doméstico, según informó este domingo la agencia local PTI.

La medida obliga a un total de 21 refinerías y plantas petroleras de todo el país a estar preparadas para maximizar su producción de gas cuando se ordene, con el conglomerado privado Reliance Industries a la cabeza del reparto de cuotas.

Esta cifra representa más del doble de la producción nacional registrada en el año fiscal finalizado el pasado 31 de marzo de 2026 y equivale a cerca del 70 % del consumo diario de todo el territorio indio.

El Gobierno activará estos niveles de producción máximos cada vez que se registren restricciones o interrupciones en la oferta internacional energética, según añade la directriz.

La refinería de Jamnagar, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinación del mundo, asumirá la mayor carga de producción, con una capacidad de respuesta de hasta 18.000 toneladas diarias en su planta orientada al mercado interno.

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El plan nacional exige a todas las petroleras adaptar sus instalaciones técnicas para permitir la conversión de insumos secundarios en GLP, además de reforzar su infraestructura de transporte.

La India, que importa casi el 90 % del petróleo que consume y la mitad de su gas, busca reducir su dependencia exterior tras la el golpe que supuso el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita el 90 % del gas importado por Nueva Delhi.