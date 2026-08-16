La oposición rusa denuncia que el partido del Kremlin recibió financiación extranjera

"Entonces exclúyanlos a todos" es el título del informe colgado en su página web por Yábloko, que recurrió el viernes la anulación del registro de sus listas por parte del Tribunal Supremo.

La formación liberal asegura que los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".

"Esta es la suma de donaciones de compañías que cuentan con importantes vínculos en el exterior. No aseguramos que esos partidos hayan violado la ley (...) Pero todos los partidos parlamentarios claramente han infringido el criterio acuñado por la decisión del Supremo" el pasado 10 de agosto, resalta.

En su opinión, según el "criterio" empleado por el Supremo, que excluyó al partido opositor por recibir 16.900 rublos en donaciones (unos 200 dólares), debería al menos investigar al resto de formaciones políticas con presencia en la Duma o cámara de diputados.

Según la publicación, Rusia Unida habría recibido 811.750 millones de rublos (casi 10 millones de dólares) de donantes en 22 países, incluido algunos países occidentales considerados enemistosos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La oposición recuerda que la ley no prohíbe a un particular donar dinero recibido desde el exterior, por lo que convertir ese hecho en "financiación extranjera" de un partido político es "una construcción jurídica absurda y sinsentido".

Por ello, Yábloko exige o anular el fallo del Supremo o aplicar de manera "congruente" ese criterio para todos los partidos que toman parte en los comicios parlamentarios del 20 de septiembre.

El Supremo emitirá el lunes una decisión sobre el recurso presentado por Yábloko, el único partido que se opone a la campaña militar en Ucrania y cuyos dirigentes son perseguidos y encarcelados por sus críticas a la guerra.

Desde que Yábloko fuera registrado a finales de julio por la comisión electoral, su porcentaje de intención de voto se disparó, especialmente en las grandes ciudades y entre los más jóvenes que no quieren combatir en Ucrania, lo que, según los analistas, asustó a la Administración presidencial.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar aseguró el sábado que fue el presidente, Vladímir Putin, quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.