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16 de agosto de 2026 a la - 15:40

Líder militar sudanés se reúne con una delegación de la Unión Africana pese a suspensión

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Jartum, 16 ago (EFE).- El presidente del Consejo Soberano de Sudán y comandante en jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, se reunió este domingo en Jartum con una delegación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), organización de la que Sudán está suspendido tras el golpe de Estado urdido en 2021 por el Ejército que ahora gobierna el país.

Por EFE

El jefe de la delegación, el embajador de Argelia ante la UA, Mohamed Khaled, calificó el encuentro de "fructífero" y señaló que permitió abordar diversos asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Soberanía.

Khaled, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Paz y Seguridad durante agosto, reafirmó el "firme e inquebrantable" compromiso del organismo africano con la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de Sudán, así como con las aspiraciones de su población de recuperar la paz, reconstruir el país y establecer un Gobierno democrático.

El primer ministro sudanés, Kamel Idris, afirmó este domingo, también durante la visita de la delegación de la UA a Jartum, que el diálogo entre sudaneses comenzará "pronto" y culminará en unas elecciones libres y justas.

En su reunión con Al Burhan, la delegación africana instó al Gobierno y a las fuerzas políticas sudanesas a reforzar la inclusión en el proceso de transición y a trabajar para alcanzar un consenso nacional que permita establecer un sistema constitucional mediante elecciones "libres y justas".

Desde el estallido de la guerra en abril de 2023, todos los intentos de diálogo y de paz para Sudán -muchos de ellos liderados por la UA- han fracasado, tanto por falta de voluntad política como por los rápidos desarrollos en los frentes de batalla, especialmente en las regiones suroccidentales de Kordofán y Darfur.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.