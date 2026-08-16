Líder militar sudanés se reúne con una delegación de la Unión Africana pese a suspensión

El jefe de la delegación, el embajador de Argelia ante la UA, Mohamed Khaled, calificó el encuentro de "fructífero" y señaló que permitió abordar diversos asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Soberanía.

Khaled, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Paz y Seguridad durante agosto, reafirmó el "firme e inquebrantable" compromiso del organismo africano con la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de Sudán, así como con las aspiraciones de su población de recuperar la paz, reconstruir el país y establecer un Gobierno democrático.

El primer ministro sudanés, Kamel Idris, afirmó este domingo, también durante la visita de la delegación de la UA a Jartum, que el diálogo entre sudaneses comenzará "pronto" y culminará en unas elecciones libres y justas.

En su reunión con Al Burhan, la delegación africana instó al Gobierno y a las fuerzas políticas sudanesas a reforzar la inclusión en el proceso de transición y a trabajar para alcanzar un consenso nacional que permita establecer un sistema constitucional mediante elecciones "libres y justas".

Desde el estallido de la guerra en abril de 2023, todos los intentos de diálogo y de paz para Sudán -muchos de ellos liderados por la UA- han fracasado, tanto por falta de voluntad política como por los rápidos desarrollos en los frentes de batalla, especialmente en las regiones suroccidentales de Kordofán y Darfur.

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La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.