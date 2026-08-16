Lula lanza su campaña con un discurso enfocado en la seguridad y los programas sociales

"En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país", afirmó Lula, de 80 años, frente a miles de simpatizantes reunidos en el estadio municipal de Vila Euclides, lugar en el que encabezó las históricas huelgas sindicalistas en plena dictadura militar.

Mientras hablaba, resonaba en un estadio casi lleno el grito que siempre acompaña los actos del líder progresista: “Olé, olé, olé, olé, Lula, Lulaaa”.

A dos meses de las elecciones, el presidente recordó hitos de su trayectoria política y lo que considera son los logros de su actual Administración, como la creación de 10 millones de empleos formales en tres años y medio, y la ampliación de los programas sociales.

"¿Qué futuro quieres para el pueblo brasileño si no inviertes en salud, educación, vivienda...?", se preguntó, en referencia a los gobiernos de derecha que lo precedieron.

Pese a lanzar críticas veladas, no mencionó por su nombre al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) ni al hijo mayor de este, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, su principal rival en los comicios de octubre.

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En cuanto a la seguridad, una de las principales preocupaciones de la población, Lula enfatizó la necesidad en perseguir a los líderes de las facciones y no a cualquier simple integrante.

"Es quitándoles el dinero que vamos acabar con el crimen organizado", declaró.

Acompañado por su esposa, la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, Lula también hizo hincapié en la lucha contra la violencia machista.

"No es posible no poder acabar con esa violencia", afirmó, antes de llamar a los hombres a tratar a sus parejas como "compañeras" y no como "servidoras o esclavas".

Tampoco faltó, como ha sido habitual en sus últimos actos, una defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones de potencias extranjeras.

En ese sentido, reafirmó la importancia de que Brasil sea capaz de extraer y procesar por sí mismo los minerales críticos.

"No quiero a EE.UU., ni a Rusia, ni a China, ni a nadie... Nosotros vamos a explotar los minerales críticos en beneficio del pueblo brasileño", dijo, entre los aplausos de los asistentes.

En el acto dominó un ambiente festivo, con samba, bailes de hip hop y cientos de asistentes vestidos de rojo, el color del Partido de los Trabajadores de Lula.

Con todo, las últimas encuestas colocan a Lula y a Flávio Bolsonaro en empate técnico, con un 43 % de las intenciones de voto para el primero y 40 % para el segundo.