Más de cien figuras latinas recaudan fondos en Miami en concierto por Venezuela y Colombia

La apertura de la noche estuvo a cargo del legendario conductor Don Francisco, el padre de los teletones latinoamericanos, quien recordó que “ante una tragedia tan grande, toda ayuda es bienvenida, hasta la más pequeña”.

Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, Silvestre Dangond, Lasso, San Luis, Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Piso 21 también participaron en 'Unidos por los Nuestros', un concierto y teletón internacional celebrado en el Kaseya Center.

Entre las sorpresas, se destacó la aparición en el escenario de Camilo y Evaluna y Yandel, cuyos nombres no estaban incluidos en el cartel y provocaron intensos gritos de la audiencia que superó las 15.000 personas.

‘Color esperanza’, uno de los himnos más emblemáticos de la música latina, fue el primer tema de la noche, a cargo de una coral de artistas jóvenes venezolanos, entre los que estaban Corina Smith, Nella, Micro TDH, Manu Manzo, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Noreh y Free Cover.

Entre los más aplaudidos estuvo Chayanne, quien tras interpretar ‘Bailando Bachata’, destacó su “profunda conexión” con Colombia y Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fonsi y Tañón pusieron al público de pie y en llanto al cantar ‘No me doy por vencido’, mientras que la euforia se apoderó de la audiencia cuando Gente de Zona y Marc Anthony interpretaron ‘La gozadera’.

“Si algo tenemos los latinos es que cuando le pasa algo a alguien de los nuestros, nos unimos todos”, dijo La Mujer de Fuego, al instar a donar.

“Nadie se levanta solo en la vida. En Venezuela y Colombia hay mucha gente que necesita que les demos la mano y no los dejemos solos”, subrayó Evaluna Montaner, quien interpretó su éxito ‘Por primera vez’ con su esposo Camilo.

El concierto/teletón fue transmitido simultáneamente por Univision y la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, ViX, las emisoras de TelevisaUnivision Radio, 15 estaciones de iHeartLatino, Caracol TV, RCN, las plataformas de WAPA y VenevisionPlay, entre otros medios.

Las donaciones se hicieron mediante códigos QR, mensajes de texto con la palabra “UNIDOS” al 707070 y el portal Univision.org, que seguirán disponibles para recaudar fondos por tiempo indefinido.

El estado de Florida es el epicentro de los colombianos y venezolanos en Estados Unidos, con una población conjunta que supera el millón de personas, según las cifras más recientes del censo.

Al cierre de la transmisión, los organizadores anunciaron la donación de 500.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y prometieron revelar la cifra final este lunes en Despierta América, el programa matutino de Univision.

El concierto terminó con la participación de Lasso con su éxito ‘Ojos Marrones’ y un popurrí de Chino y Nacho. La iniciativa fue organizada por CMN, Maestro Cares Foundation, Pimiento Entertainment y TelevisaUnivision, que también estuvo a cargo de la producción y la transmisión.

Univision Foundation y Maestro Cares Foundation dirigirán la distribución del dinero recaudado y supervisarán su uso en las organizaciones All Hands & Hearts, CARE, Global Empowerment Mission, TECHO y World Central Kitchen, del chef español José Andrés.

El próximo domingo, la jornada musical para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos de Venezuela será en Los Ángeles, donde el director venezolano Gustavo Dudamel ofrece un concierto con la Filarmónica de Los Ángeles, con interpretaciones de Beck, Eduardo Betancourt, Meme del Real (Café Tacvba), Jorge Glem, Natalia Lafourcade, Lasso, Moisés Torrealba y Carlos Vives.

El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio dejó al menos 6.301 muertes, 73.356 heridos y más de 50.000 viviendas inhabitables, según el último balance oficial. La cifra de desaparecidos sigue sin esclarecerse casi dos meses después del desastre.

En Colombia, el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto había dejado hasta este domingo al menos 295 muertos, 320 desaparecidos y 3.935 heridos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.