Modesto filme chino de animación se dispara en taquilla tras convertirse en fenómeno viral

La cinta, estrenada el pasado 5 de agosto, acumula ya 9,31 millones de yuanes (1,3 millones de dólares) en taquilla, según datos de la plataforma especializada Maoyan, que sitúa en apenas 10.000 yuanes su recaudación durante la primera semana.

'Niu Lai', de 86 minutos y realizada con una rudimentaria animación tridimensional, ocupó además este domingo el sexto puesto de la taquilla diaria china.

"Es increíble que una película de tan baja calidad se haya estrenado en salas", comentaba una usuaria en la red social Weibo, plataforma similar a X, bloqueado en China.

La película, cuyo título se podría traducir como 'Viene el toro', sigue a un ternero que, tras escuchar a una alondra llegada del desierto, se sumerge en un sueño en el que crece hasta convertirse en un guerrero dispuesto a asumir responsabilidades, según la sinopsis en Maoyan.

El salto se produjo después de que imágenes grabadas por los primeros espectadores comenzaran a circular por las redes sociales y llamaran la atención por el aspecto de sus personajes y escenarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Douyin, la versión china de TikTok, bloqueado en China, los vídeos con la etiqueta o 'hashtag' con el nombre de la película acumulaban este lunes 1.460 millones de reproducciones, mientras otros temas relacionados sumaban decenas o centenares de millones, constató EFE.

La película llegó a encabezar las tendencias de Weibo, llegando a adelantar en popularidad a 'La Odisea', de Christopher Nolan.

El medio local The Paper recoge que la recaudación diaria llegó a multiplicarse por 200 en apenas una jornada, desde unos 3.000 yuanes hasta alrededor de 600.000, mientras que la escasez inicial de sesiones provocó que algunas proyecciones agotaran sus entradas.

El fenómeno ha generado además una oleada de 'memes' y carteles elaborados por los propios internautas, que han parodiado los de títulos famosos como 'Cadena Perpetua', 'Titanic' o 'La Odisea' usando los personajes de 'Niu Lai'.

Analistas citados por la prensa local comparan el éxito de 'Niu Lai' con el estatus de culto adquirido por 'The Room', la película de Tommy Wiseau de 2003, célebre precisamente por sus deficiencias técnicas.