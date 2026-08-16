Mueren dos menores de edad tras ser arrastradas por una corriente de agua en Caracas

En su cuenta de Telegram, Palacios indicó que, una vez que los bomberos llegaron al lugar, en la parroquia La Vega, los cuerpos se encontraban sin vida y resguardados por autoridades. No precisó las edades de las fallecidas ni otros detalles sobre el hecho.

Por otra parte, señaló que los bomberos determinaron el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora.

De acuerdo con Palacios, quien no precisó el número de personas afectadas, las edificaciones presentaron un colapso parcial de mampostería, hundimiento y desnivel de las losas de piso, además de inundaciones por aguas servidas y por lluvias en los niveles inferiores.

En la parroquia Petare, informó sobre la caída de un muro perimetral que dejó incomunicadas a viviendas de un callejón y ocasionó la inundación de "un aproximado de 30 inmuebles", sin que se registraran fallecidos ni heridos, según dijo.

Por su parte, el activista político y periodista Carlos Julio Rojas informó que las fuertes lluvias del sábado generaron "total devastación dentro de campamentos de damnificados" en una zona del oeste de Caracas.

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"Un centenar de familias caraqueñas con sus niños terminaron bajo la lluvia sin ningún apoyo estatal", aseguró Rojas en su cuenta de X.

En la misma red social, la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, informó en la madrugada de este domingo que al menos cinco árboles se cayeron y que, ante las fuertes lluvias de las últimas horas, equipos de brigadistas trabajaban en "diferentes puntos de la ciudad capital".