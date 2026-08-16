Mujeres en México construyen la ciudad que desean habitar mediante el arte

Como parte de la residencia artística que realiza en Guadalajara (oeste de México), la artista mexicana, Alejandra Ruiz Rincón convocó a niñas, adolescentes y mujeres para reflexionar acerca de aquello que falta en su ciudad para que puedan habitarla de manera más amigable.

Calles bien iluminadas, clínicas para el cuidado de la salud de la mujer, espacios seguros en el transporte público y los espacios comunes, parques seguros donde puedan pasear con sus seres queridos, son parte de los espacios urbanos que las mujeres imaginan en su ciudad.

“Un tema que se repite es la seguridad. Todas están en busca de espacios seguros, libres de acoso, libres de violencia y, sobre todo, que se pueda vivir con normalidad; transporte público en el que puedan estar libres de los acosos y también el acceso a la salud y a la cultura”, dijo la artista plástica a EFE.

El proyecto ‘La ciudad de las damas’ nació a raíz de la lectura del libro del mismo nombre escrito en 1405 por la filósofa italiana Christine de Pizan, quien imaginó espacios construidos para reconocer y proteger la memoria de las mujeres.

El taller se desarrolla en el Museo de las Artes (Musa) de esta ciudad, donde las asistentes dejarán de ser espectadoras para involucrarse en el proceso creativo. El resultado ha sido la creación de maquetas de cartón a escala de los edificios, parques y espacios públicos por los que les gustaría transitar.

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“(Las piezas) hablan mucho de áreas verdes y áreas de salud como gimnasios y lugares para hacer ejercicio. Eso me sorprendió, no lo esperaba. Y clínicas especializadas en el tratamiento de las enfermedades en las mujeres, de vivienda digna y también refugios (contra la violencia)”, explicó.

Ruiz Rincón afirma que estas mujeres están expresando a través del arte todos esos derechos que la ciudad les ha negado y las necesidades de un sector de la población que no terminan por ser resueltas.

“Es una realidad que hay necesidades no atendidas, como eso del transporte público, que se vive día a día y que hay una realidad que vivimos todas las mujeres cuando tenemos que salir de casa. El arte siempre obedece a lo que está ocurriendo (en la sociedad)”, expresó.

Con las obras generadas a partir del taller, la artista formará una gran ciudad a escala que estará expuesta a partir del 3 de septiembre en el Musa para que el público dialogue con la pieza participativa y reflexione acerca de lo que la ciudad ofrece.

Además, quienes asistan podrán escuchar podrán escuchar las voces de quienes elaboraron las maquetas con la intención de conocer de primera mano sus necesidades.

“Se va a poder escuchar su testimonio y también es una manera de darles más fuerza, que vean que no es algo abstracto, que hay una persona detrás de cada pieza en esta ciudad”, concluyó.