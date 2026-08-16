Noboa ya se encuentra en China para una visita de Estado de ocho días

Noboa aterrizó en Pekín este domingo, informó la agencia oficial Xinhua, que recordó que el viaje se produce por invitación de Xi y que se trata de la primera visita de Estado del mandatario ecuatoriano a China.

La Cancillería china había avanzado que Xi mantendrá conversaciones con Noboa, mientras que el primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional (Legislativo), Zhao Leji, se reunirán por separado con él.

Pekín espera que el viaje permita "consolidar aún más la confianza política mutua", mantener la amistad bilateral e impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países, que este año cumple su décimo aniversario.

Según adelantó la semana pasada el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, Quito buscará durante la visita atraer inversiones chinas en energía y minería y reforzar las exportaciones al mercado asiático.

Entre los asuntos previstos figuran además las restricciones impuestas por China a catorce empresas ecuatorianas exportadoras de camarones, afectadas desde octubre de 2025 por controles relacionados con un supuesto exceso de metabisulfito de sodio y con el virus de la mancha blanca.

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Ecuador también quiere abordar con Pekín cuestiones relacionadas con la operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia del país, construida por la estatal china Sinohydro y recibida formalmente por el Gobierno ecuatoriano el pasado abril.

China y Ecuador cuentan desde mayo de 2024 con un tratado de libre comercio, mientras que en junio de 2025 Xi y Noboa asistieron en Pekín a la firma de un plan de cooperación para impulsar el macroproyecto chino de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa a la que el país latinoamericano se adhirió en 2018.

China es la primera escala de una gira asiática que llevará también a Noboa a Singapur y Vietnam y que se prolongará hasta el 28 de agosto.