ONG Foro Penal confirma 78 presos políticos excarcelados en Venezuela en los últimos días

Foro Penal mantiene actualizada esta cifra hasta las 9.30 hora local de este domingo (13.30 GMT), informó en su cuenta de X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, quien subrayó que siguen verificando y revisando nuevos casos.

Himiob dijo a EFE el sábado que "lo más prudente" es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) dijo el sábado que "desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente".

Por tanto, el CLIPP exigió la publicación de los nombres, las boletas de excarcelación y la situación jurídica de cada persona, así como el acceso de organizaciones independientes a todos los centros de detención.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que las 131 excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó entonces el anuncio como un "paso crucial" para la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió que EE.UU. seguirá "monitoreando de cerca" el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.