Primer ministro de Sudán dice que el proceso político comenzará "pronto" pese a la guerra

"El diálogo entre sudaneses comenzará pronto y concluirá con elecciones libres y justas", dijo Idris durante la visita a Jartum de una delegación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), organización de la que Sudán está suspendido tras el golpe de Estado urdido en 2021 por el Ejército que ahora gobierna el país.

El primer ministro hizo esta afirmación después de que el líder militar de Sudán, Abdelfatah al Burhan, anunciara hace dos días el lanzamiento de un proceso político mediante un mecanismo independiente para facilitar un "diálogo sudanés integral" y así alcanzar un consenso tras años de divisiones entre los sudaneses.

Sin embargo, el general indicó que previamente el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) debe deponer las armas, en medio de la guerra iniciada entre ambos bandos en abril de 2023 y tras los avances militares realizados por el Ejército en el sur y el centro de Sudán.

En este sentido, Idris trasladó a la delegación de la UA que el objetivo principal de su Gobierno -controlado por la cúpula militar- es "restaurar la paz y salvaguardar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán", al tiempo que insistió en que las FAR "deben ser clasificadas como organización terrorista".

Así, pidió a la UA que el Ejército no debe ser equiparado con los paramilitares, un grupo que según el político "ya no existe" porque "se ha transformado en mercenarios ilegales", mientras que también instó a no decidir el futuro de Sudán por los sudaneses.

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Según un comunicado del Ministerio de Exteriores sudanés, la delegación de la UA también reafirmó su compromiso con el respeto a la soberanía y a "la no injerencia" en los asuntos internos de Sudán, cuyo Gobierno ha denunciado en múltiples ocasiones que se le está intentando imponer una agenda desde el exterior.

Hasta el momento, se desconocen los detalles del proceso político, aunque ya han empezado a haber críticas de varios grupos opositores que denuncian que no es posible lanzar un diálogo en un momento de profunda división en Sudán y ante la magnitud de la crisis humanitaria y de desplazados que hay en el país.

Desde el estallido de la guerra en abril de 2023, todos los intentos de diálogo y de paz para Sudán -muchos de ellos liderados por la UA- han fracasado, tanto por falta de voluntad política como por los rápidos desarrollos en los frentes de batalla, especialmente en las regiones suroccidentales de Kordofán y Darfur.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.