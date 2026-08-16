Prisión preventiva para 32 dirigentes de una cofradía islamista turca acusados de fraude

La fiscalía acusa al dirigente de la congregación, Alihan Kuris, y a su entorno de haber convertido la congregación religiosa, fundada a mediados del siglo XX y dedicada a la enseñanza religiosa, en una organización con fines de enriquecimiento ilícito.

Kuris y otras 37 personas fueron detenidas el jueves pasado y hoy, el dirigente y otros 31 pasaron a prisión preventiva, mientras que 6 quedan bajo arresto domiciliario, informa la agencia turca Anadolu.

Según un informe de las autoridades fiscales turcas, la cofradía ha transferido al extranjero unos 100.000 millones de liras (casi 2.000 millones de euros), y Kuris tenía registrada a su nombre o el de sus padres 191 propiedades inmobiliarias, asegura el diario turco Cumhuriyet.

Hoy mismo, la policía encontró 200 kilogramos de oro en lingotes al registrar la vivienda de un hermano de Kuris, informa Anadolu.

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, aseguró que la cofradía planificaba trasladar su centro de operaciones a la ciudad alemana de Colonia, donde está construyendo un centro comunitario valorado en 70 millones de euros.

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Los "süleymancilar", seguidores del predicador turco Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1959), crearon a partir de la década de 1960 una red de centros de enseñanza coránica en Turquía y en 1973 registraron una asociación en Alemania, hoy conocida por las siglas VIKZ.

El VIKZ federa a unas 300 mezquitas en Alemania y mantiene buenas relaciones con altos cargos públicos alemanes, pero también se ha visto envuelto en polémicas por difundir un islam fundamentalista y segregador y ha sido descrito como secta.