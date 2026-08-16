Rescatistas israelíes en Colombia hallan cuatro cuerpos y baja esperanza de supervivientes

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, capitán Roni Kaplan, informó este domingo de que los equipos israelíes trabajan junto a bomberos y militares colombianos en distintos puntos del sur de Cali y han participado en la extracción de cuatro cuerpos de un edificio durante las últimas 24 horas.

"Se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar gente bajo escombros con vida", escribió Kaplan en sus redes sociales, donde señaló que los equipos israelíes están distribuidos en los lugares asignados por la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Cali y trabajan junto a los equipos locales.

La misión israelí, integrada por 82 militares, entre ellos rescatistas, ingenieros y especialistas, llegó a Cali el viernes para apoyar las labores de búsqueda y rescate y evaluar estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

En los últimos días, los equipos de emergencia no han informado de nuevos rescates con vida, mientras las labores se concentran cada vez más en localizar y recuperar los cuerpos de las personas que permanecen bajo los escombros.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado este domingo, cifra en 143 los desaparecidos en todo el país.

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El terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos y 4.187 heridos, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, según el último balance oficial.