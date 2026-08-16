Roca Rey triunfa en Gijón con tres orejas en la Feria de Begoña

El matador limeño, de blanco y oro, cuajó una brillante faena al tercero de la tarde, Tarimero, un negro salpicado de 514 kilos, al que con valentía consiguió sacarle casta y bravura y córtale dos orejas.

Roca Rey recibió de rodillas y con la muleta a la espalda en los medios a un toro que exhibió dotes de bravura y se adornó con series largas de naturales, pases de pecho, y verónicas que enardecieron al público.

El tendido le ovacionó de pie y el tendido se colmó de pañuelos blancos que convencieron a la presidencia a conceder las dos primeras orejas de la tarde.

Valiente y decidido estuvo el matador peruano en el sexto, Malvarrosa, negro mulato de 538 kilos, el más noble y encastado del encierro, en una faena vistosa que solo le reportó una oreja al haber penalizado con la espada.

Roca Rey mató al último toro del festejo con una estocada entera después de un pinchazo y de recibir un aviso y haber sido desarmado por el astado en dos oportunidades.

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El toro se mostró fuerte en varas, aunque salió del tercio con signos de debilidad de los que se fue recuperando en la muleta a la que respondió con fijeza por ambos pitones.

La cuarta y última corrida de toros de la feria, que finaliza mañana lunes con una novillada con picadores, fue abierta por Alejandro Talavante, de nazareno y oro, con Campechano, un negro mulato de 518 kilos, al que mató de media estocada y descabello.

El segundo de la tarde, Inspector, negro mulato de 518 Kilos tampoco reportó trofeo al sevillano Juan Ortega, azul celeste y oro, a pesar de que el astado exhibió casta y nobleza en una vistosa faena que fue ovacionada por el público que pidió una oreja.

Ortega se mostró valiente recibiendo de rodillas al toro en los medios y luciéndose con pases de pecho y verónicas que fueron respondidas con aplausos desde el tendido, pero un pinchazo previo a una estocada entera le dejó sin premio.

Talavante consiguió una oreja en el cuarto, Margaritinio, negro listón de 507 kilos. que brindó al respetable y recibió con la muleta sentado en el estribo de la plaza.

El torero extremeño se adornó con estatuarios, consiguió humillar al toro con pases de muleta baja y mató con una estocada entera.

Juan Ortega le cortó una oreja al quinto de la tarde, Mitinero, castaño de 504 kilos, al que pudo sacarle casta después de salir del tercio de varas con signos de debilidad.

Una estocada entera, mortal de necesidad, encendió al público que mayoritariamente pidió dos orejas, aunque la presidencia concedió una.

El cuarto festejo finalizó con Malvarrosa, el más encastado, bravo y noble del hierro Puerto de San Lorenzo que fue ovacionado al arrastre.

Cuarto festejo de la Feria de Begoña en Gijón en la plaza de El Bibio con tres cuartos del aforo, en una jornada nubosa.

Seis toros de las ganaderías Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, parejos y bien presentados.

Talavante, Silencio y oreja y vuelta al ruedo Juan Ortega petición minoritaria de oreja, oreja y vuelta al ruedo.

Roca Rey, dos orejas, vuelta al ruedo, oreja y vuelta al ruedo. Puerta grande.

Incidencias En la segunda vuelta al ruedo de Roca Rey le arrojaron un pollo vivo desde el tendido que fue recogido por el matador.

La corrida coincidió con una manifestación antitaurina entre el centro de Gijón y la plaza de todos, que congregó a decenas de personas.