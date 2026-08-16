Sigue la tranquilidad en las fronteras de España con Marruecos en Ceuta y Melilla

En concreto, la frontera de Ceuta y todo su perímetro, incluida la zona de Benzú, permanecieron sin incidencias durante la noche y la mañana de este domingo, según informó el Ejecutivo español, que mantiene activados y prevenidos los dispositivos de seguridad para hacer frente a cualquier contingencia.

Según fuentes policiales consultadas por EFE, la vigilancia se mantiene tanto en el entorno inmediato del paso fronterizo del Tarajal, por donde entraron varias decenas de miles de personas desde Marruecos el 30 de julio, como a lo largo del contorno y en otros lugares susceptibles de registrar movimientos de personas.

Así, la situación se mantiene estable después de la jornada del sábado, cuando la alerta por los llamamientos difundidos en redes sociales para una nueva entrada masiva llevó a reforzar la vigilancia a ambos lados de la frontera.

Según señalaron fuentes marroquíes, durante el sábado sí se produjeron algunos conatos de aproximación de grupos de personas hacia Ceuta en las inmediaciones de la localidad de Castillejos, situada a varios kilómetros de la frontera con España.

Las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron para contener estos movimientos y evitar que los grupos pudieran avanzar hacia la frontera española.

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Ese dispositivo marroquí permaneció además activo durante la madrugada y tuvo que intervenir de manera puntual debido a nuevos movimientos detectados en la zona, según las mismas fuentes, que sitúan la actuación de las fuerzas de seguridad todavía lejos del perímetro español.

En Melilla, la otra ciudad española del norte de África, se mantiene también la calma en la frontera, al igual que sucedió la víspera, pese a los llamamientos en redes de una entrada masiva irregular de migrantes.

El paso fronterizo con Marruecos tiene una afluencia bajo mínimos y sin incidentes.

Fuentes policiales informaron a EFE de que el perímetro fronterizo de Melilla estuvo tranquilo las últimas horas, sin constancia de intentos de entrada.

Las autoridades españolas señalaron la coordinación y colaboración con las autoridades marroquíes, que contribuyen a mantener la vigilancia y prevenir posibles intentos de entrada.

Según comprobó EFE en Melilla se mantiene un importante despliegue de seguridad tanto en la valla fronteriza como en el dique sur, el espigón que hace de frontera terrestre y marítima y la separa del puerto marroquí de Nador, que estuvo cerrado el sábado por razones de seguridad y fue reabierto hoy.