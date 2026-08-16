Ucrania ataca una fábrica en el sur de Rusia que produce combustibles para cohetes

El Estado Mayor General indicó en Telegram que el objetivo alcanzado fue el complejo Kámenski en Rostov, en el que se registró un incendio.

En el complejo se fabrica combustible sólido para cohetes destinado a las municiones de los sistemas de lanzamiento múltiple "Uragán", "Smerch" y "Tornado-S", así como para diversos sistemas de misiles y medios de ataque aéreo, explicó.

Los productos de la empresa se utilizan directamente para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, añadió.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de cinco civiles en el bombardeo nocturno ucraniano con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.

El Estado Mayor General de Ucrania también confirmó la paralización de la empresa "ZapSibNefteJím", en Tobolsk, en la región de Tiumén, después de que fuera atacada el pasado día 10 una unidad de fraccionamiento de gas.

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Se trata, dijo, de uno de los mayores complejos petroquímicos de Rusia que procesa materias primas de hidrocarburos y produce polímeros y otros productos petroquímicos.

La empresa tiene una importancia significativa para la industria petroquímica rusa y para el suministro de las necesidades de su complejo militar-industrial, sostuvo.

Asimismo, el Estado Mayor General confirmó que el pasado día 11 fueron atacadas la unidad de hidrocraqueo, tres unidades de destilación primaria de petróleo y la unidad de destilación secundaria de fracciones ligeras de petróleo pertenecientes a la empresa "Orsknefteorgsintez", en Orsk, en la región de Oremburgo.

El ataque estuvo dirigido contra la importante refinería de petróleo rusa, que procesa crudo y produce gasolina, diésel, combustible de aviación, fuelóleo, entre otros productos, y cuya producción es utilizada para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas y del complejo militar-industrial de Rusia.