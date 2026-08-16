Ulrich Siegmund, la estrella emergente de AfD que podría gobernar Sajonia-Anhalt

A su medio millón de seguidores en Instagram les ofrece vídeos de hechura profesional y alta calidad en los que, armado con una sonrisa radiante, va puerta por puerta pidiendo el voto o participa en excursiones grupales con motos 'vintage' que explotan la nostalgia por la extinta República Democrática Alemana (RDA).

"La simpatía que irradia este hombre la busca uno en vano en los otros partidos", comenta un usuario sobre Siegmund, que en Tiktok tiene casi 750.000 seguidores, casi tantos como el canciller, Friedrich Merz.

"El mejor político al que Alemania ha visto en años", opina otra usuaria debajo de una publicación en la que Siegmund reproduce, como motivo orgullo, la reciente portada del prestigioso semanario 'Der Spiegel', que le presenta como "El hombre más peligroso de Alemania".

1,7 millones de personas están llamadas a votar en Sajonia-Anhalt, un 'Land' donde AfD está clasificado por los servicios secretos como caso probado de extremismo de derechas y donde el partido también inauguró su primera alcaldía a escala nacional en 2023.

Según las últimas encuestas, AfD podría hacerse con un 43 % de las papeletas, casi el doble que la Unión Democristiana (CDU) de Merz, que se quedaría en el 23 %, seguida por La Izquierda (13 %), el Partido Socialdemócrata (7 %) y Los Verdes (5 %).

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Numéricamente, un resultado así permitiría aún evitar que AfD se hiciera con su primer gobierno regional, a través de una coalición amplia.

Sin embargo, esto colocaría a los conservadores -de momento fieles, como el resto de fuerzas parlamentarias, a la política del cordón sanitario contra la ultraderecha- en el difícil trance de tener que pactar con sus enemigos postcomunistas, de modo que el teórico "cortafuegos", como se le denomina en Alemania, no tiene el éxito asegurado.

Nacido en 1990 poco después de que cayera el Muro de Berlín, Siegmund es mucho más joven que el habitante medio de Sajonia-Anhalt, de 48,3 años, pero promete "recuperar los buenos viejos tiempos" en un 'Land' castigado por problemas demográficos y estructurales y a la cabeza de Alemania en deuda pública per cápita.

Formado como técnico de comercio mayorista y exterior, abandonó pronto la CDU, en la que había militado a los 18 años, y fundó una empresa de ambientadores, antes de ser elegido diputado por AfD al Parlamento de Sajonia-Anhalt en 2016.

El carisma que despliega en actos públicos y redes sociales contrasta con la falta de desenvoltura y naturalidad que ha caracterizado hasta ahora a muchos líderes de AfD, incluidos los colíderes Alice Weidel y Tino Chrupalla, por lo que se conjetura que Siegmund podría poner la mira mucho más allá de Sajonia-Anhalt, en línea con su eslogan "Todo es posible".

Pese a haberse definido a sí mismo como un "tipo completamente normal", varios de los más estrechos colaboradores de Siegmund proceden, según Der Spiegel, de la Juventud Alemana Leal a la Patria, una organización neonazi prohibida en 2009, y mantiene vínculos con el extremista Movimiento Identitario.

En 2023 participó en una polémica conferencia de extremistas de derechas en Potsdam en la que se discutieron planes para expulsar del país al mayor número posible de extranjeros y de alemanes con raíces extranjeras.

Públicamente, afirma que su objetivo -si logra formar Gobierno- es sólo deportar a los "ilegales" y a los delincuentes, aunque propugna clases aparte para niños refugiados y en sus vídeos expresa su rechazo "al minarete y al almuecín".

Entre sus promesas se encuentran también sustituir las banderas arcoíris de los edificios públicos por enseñas germanas y dejar de subvencionar "la cultura y el arte antialemanes".

"Queremos volver a honrar nuestra propia historia, considerarla en su conjunto y volver a estar orgullosos de la historia alemana", reclama.