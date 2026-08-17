Al menos 35 detenidos durante apelación del partido opositor ruso Yábloko ante el Supremo

El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, denunció las detenciones durante la vista judicial, en la que pidió su inmediata liberación y el cese de la campaña de intimidación de los partidarios del único partido que se opone a la guerra en Ucrania.

La policía, que también se llevó a un furgón policial al candidato a diputado Víctor Balabánov, practicó las detenciones frente al edificio del Supremo en el centro de Moscú.

Ribakov ya había denunciado la víspera que la policía se había personado en los domicilios de los asistentes a la vista en la que el Supremo rechazó el registro de las listas electorales de su formación el pasado 10 de agosto.

"La emisión masiva de tales advertencias después de la asistencia a una audiencia pública concreta tienen un claro carácter intimidatorio", dijo.

Ribakov se dirigió a la jefa de la Comisión Electoral Central (CEC), Ella Pamfílova, para que apoye el recurso de Yábloko, que es acusado de financiación extranjera y violación de los derechos de autor, cargos que la oposición considera "absurdos".

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De hecho, Yábloko publicó el domingo un informe en el que asegura que el oficialista Rusia Unida y otras formaciones leales al Kremlin también recibieron donaciones del exterior.

La formación liberal asegura que los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".

En su opinión, según el "criterio" empleado por el Supremo, que excluyó al partido opositor por recibir 16.900 rublos en donaciones (unos 200 dólares), debería al menos investigar al resto de formaciones políticas con presencia en la Duma o cámara de diputados.

Según la publicación, Rusia Unida habría recibido 811.750 millones de rublos (casi 10 millones de dólares) de donantes en 22 países, incluidos algunos países occidentales considerados inamistosos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

Por ello, Yábloko exige o anular el fallo del Supremo o aplicar de manera "congruente" ese criterio para todos los partidos que toman parte en los comicios parlamentarios del 20 de septiembre.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar, aseguró el sábado que fue el presidente, Vladímir Putin, quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.

Además, la Justicia rusa tiene previsto emitir también hoy el fallo contra el histórico dirigente de Yábloko, que podría ser condenado a 12 años de cárcel en la región noroccidental de Pskov por criticar la conocida como 'operación militar especial'.