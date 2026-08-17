Al menos 7 muertos deja una estampida en un templo en el norte de la India

El incidente ocurrió en la mañana del lunes cuando un poste de luz se desplomó en la parada de trenes de Ashok Dham, lugar donde los peregrinos se congregaban para entrar al templo y ofrecer agua al dios Shiva en el marco del mes sagrado de Shravan, según explicó el magistrado del distrito de Lakhisarai, Shailendra Kumar, a la agencia local ANI.

"Cuando el poste se derrumbó, se extendió el rumor de que un cable con corriente había caído sobre la gente (...) Esto provocó presión en la cola de mujeres del lado izquierdo. Entonces, las mujeres cayeron una encima de la otra", indicó Kumar, añadiendo que todas las víctimas morales son mujeres.

El jefe de Gobierno de Bihar, Samrat Choudhary, anunció que su administración dará una indemnización de 400.000 rupias (4.184 dólares) a los familiares directos de cada una de las personas fallecidas.

"La noticia del fallecimiento de los devotos en el accidente ha dejado mi corazón profundamente afligido. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Se han impartido las instrucciones necesarias a la administración para garantizar una atención adecuada y rápida a los heridos", declaró en X.

Las estampidas mortales durante festividades religiosas son frecuentes en la India a causa de una combinación de infraestructuras rurales precarias, el desvío de recursos de seguridad para actos oficiales y la masiva afluencia de fieles

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A finales de marzo, ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas en otro templo hindú en Bihar por una avalancha humana.

Uno de los incidentes más grandes ocurrió en medio del festival hindú Kumbh Mela el año pasado, en el norte de la India, cuando una estampida de madrugada dejó 30 personas muertas.