Al menos seis civiles mueren en región fronteriza rusa tras ataque de misiles ucranianos

"Los terroristas de Kiev atacaron con misiles la localidad de Kóloskovo del distrito Valuiski. Murieron seis civiles, otros cuatro, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridos", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

Shuváev lamentó las pérdidas humanas y expresó sus profundas condolencias a los familiares y allegados.

Señaló que entre los heridos hay un menor de 14 años.

"Dos heridos recibieron atención médica, pero se negaron a ser hospitalizados. El resto, incluyendo al menor de edad, fueron ingresados en el hospital central de Valúisk", indicó.

Según el gobernador, "en el lugar del ataque ardió un inmueble y dañó un automóvil".

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El canal de Telegram local Pépel puntualizó que el ataque ocurrió la vispera, y señaló que más de diez civiles habrían muerto, al señalar que podrían haber sido víctimas o de misiles o de bombas lanzadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

El número de víctimas civiles de ambos bandos se ha incrementado considerable en las últimas semanas a consecuencia de la escalada de los ataques contra las respectivas retaguardias.

La semana pasada el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodión Miroshnik, informó de la muerte de al menos 201 civiles en julio pasado.

A su vez, el proyecto independiente ruso Conflict Intelligence Team (CIT) cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos países en julio.

Según este grupo cerca de un 30 % del total de las víctimas correspondió a civiles en territorio ruso o en las regiones ucranianas controladas por las Fuerzas Armadas de Rusia.