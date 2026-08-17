Al menos un muerto por un deslizamiento de tierra tras fuertes lluvias en Corea del Sur

El deslizamiento de tierra se produjo de madrugada en la ciudad de Geoje, sepultando el primer piso de un bloque de viviendas y provocando la muerte de un hombre de unos veinte años, afirmó la agencia de prensa surcoreana Yonhap.

Unos 115 vecinos de la localidad fueron evacuados debido al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra, añadió Yonhap.

Según la agencia meteorológica surcoreana (KMA, en inglés), la ciudad de Geoje acumula más de 800 milímetros de lluvia desde el pasado sábado, un récord histórico de precipitaciones para la ciudad, que ha provocado además inundaciones y daños materiales.

Las intensas lluvias han afectado además a otras zonas de la costa sur del país asiático, y la KMA prevé que las lluvias continúen este lunes con unos 30 milímetros por hora en zonas de Gyeongsang del Sur, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, aunque en algunas zonas las precipitaciones podrían elevarse hasta los 50 milímetros por hora.

Ante la previsión de nuevas precipitaciones, el Ministerio del Interior y Seguridad surcoreano anunció este viernes que ha activado una alerta meteorológica. Las lluvias forzaron además, según Yonhap, a las empresas surcoreanas Hanwha Ocean y Samsung Heavy Industries a suspender las actividades en sus astilleros de Geoje.

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"El desplazamiento es imposible debido al cierre de carreteras en Geoje a causa de las fuertes lluvias", indicó Hanwha Ocean.

El temporal en Corea del Sur llega en un contexto de fuertes precipitaciones, ciclones y consecuentes inundaciones en varios países asiáticos en lo que va de mes y en los que han muerto más de medio centenar de personas.