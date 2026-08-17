Alemania da por controlado incendio en el oeste, pero mira con preocupación al de Bélgica

Las autoridades locales indicaron este lunes que la situación en Hürtgenwald "sigue bajo control", aunque no puede hablarse todavía del fin del gran incendio, porque si bien ya no hay llamas abiertas, siguen existiendo numerosos focos de brasas.

Durante la noche del domingo participaron en las labores unos 400 efectivos, mientras que durante el día de hoy serán alrededor de 800.

Ante la estabilización de la situación, ya el sábado por la tarde los cerca de 2.000 habitantes de la localidad de Gey evacuados la semana pasada pudieron regresar a sus casas.

Sin embargo, ahora preocupa el grave incendio a unos 50 kilómetros de distancia de Hürtgenwald, en la provincia belga de Lieja, donde las llamas han destruido más de 3.000 hectáreas, según la cadena de televisión pública WDR.

El domingo por la tarde fueron evacuados 17 viviendas en Ruitzhof y Geisberg, pertenecientes a la ciudad alemana de Monschau.

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En las labores de extinción al otro lado de la frontera participan efectivos del servicio de bomberos de la ciudad de Aquisgrán y de su región urbana.

Las Fuerzas Armadas alemanas a su vez apoyan a Bélgica en la lucha contra el incendio forestal con dos helicópteros, cada uno equipado con un depósito de 2.000 litros de agua, como informó este lunes la Bundeswehr.