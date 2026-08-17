Cancelan festival internacional de orquestas militares en plaza Roja por amenaza de drones

"Nos vemos obligados a informar que por motivos que no dependen de los organizadores la celebración del XVIII festival internacional de música militar 'Spasskaya Bashnia' se posterga de 2026 a 2027", señaló el comité organizador del evento en su cuenta en la red social VK, el Facebook ruso.

Se trata de un hecho inusual porque durante las últimas dos décadas el festival solo dejó de celebrarse en 2020, debido a la pandemia de coronavirus.

La cancelación del evento fue anunciada apenas a cuatro días de su comienzo, previsto para el próximo viernes.

Este festival reúne orquestas militares de Rusia y otros países y tiene como sede desde 2007 la plaza Roja, aunque en un inicio se celebraba en la colina Poklónnaya, posteriormente remodelada como Parque de la Victoria, uno de los principales complejos monumentalísticos de Moscú.

Los organizadores no dieron mayores detalles de la decisión, tomada tras el mayor ataque ucraniano contra la capital rusa, contra la que fueron lanzados en la madrugada del domingo más de 600 drones, 201 de los cuales fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad.

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En total, las defensas antiaéreas rusas derribaron desde la tarde del sábado 822 drones ucranianos lanzados contra 16 regiones y la anexionada península de Crimea, el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra.

En junio pasado, las autoridades rusas también cancelaron el concierto en honor al Día de Rusia en la plaza Roja.