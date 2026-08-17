China pide avanzar hacia "solución política" tras anunciar Trump menos maniobras con Seúl

"Hemos tomado nota de las informaciones pertinentes. Mantener la paz y la estabilidad en la península coreana y promover una solución política de la cuestión de la península responde a los intereses comunes de todas las partes", afirmó hoy el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en rueda de prensa.

Lin respondió así a una pregunta sobre si Pekín apoyaría una reanudación del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, después de que Trump justificara su decisión tanto por el coste de las maniobras como por su "muy buena relación" con Kim.

Preguntado posteriormente sobre si China considera que un posible acercamiento entre Washington y Piongyang podría suponer un desafío a la relación entre Pekín y Corea del Norte, el portavoz evitó pronunciarse y se limitó a reiterar que una solución política responde a los "intereses comunes de todas las partes".

Trump afirmó el domingo que había ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" las maniobras conjuntas con Corea del Sur, que calificó de costosas y de una señal "inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte.

El anuncio se produjo horas antes del inicio este lunes de los ejercicios Ulchi Freedom Shield, que se prolongarán hasta el 27 de agosto y en los que está prevista la participación de unos 18.000 militares surcoreanos. Seúl confirmó que las maniobras comenzaron según lo previsto.

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Corea del Norte, que considera estos ejercicios un ensayo para una invasión de su territorio, había advertido la semana pasada de una respuesta ante su celebración y efectuó recientemente nuevos lanzamientos de misiles balísticos.

Durante su primer mandato, Trump ya redujo o suspendió algunas maniobras militares con Corea del Sur en paralelo a su acercamiento diplomático a Kim, con quien celebró tres encuentros entre 2018 y 2019 que no desembocaron en un acuerdo sobre el programa nuclear norcoreano.