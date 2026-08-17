Citas culturales: El nuevo disco de Sam Smith y los últimos días de Zurbarán en Londres

El quinto álbum de estudio del artista y compositor Sam Smith llega el 21 de agosto a todo el mundo convertido en un canto de amor a la ciudad de Nueva York, donde el cantante inglés se mudó hace tres años. El artista pivota hacia un sonido más íntimo, con influencias de blues, folk, R&B y sonidos de los años 70.

Smith considera Nueva York su hogar después de mudarse hace tres años a la ciduad por su prometido, el diseñador Christian Cowan. 'Hazel Eyes' explora temas como la vulnerabilidad emocional y la libertad artística en este nuevo proyecto.

El Palazzo Strozzi se despide esta semana (23 de agosto) de Mark Rothko en 'Rothko en Florencia', una retrospectiva que revisa la obra del artista estadounidense con la tradición artística florentina desde una perspectiva histórica y espiritual y que ha sido un éxito de público y crítica.

La muestra cuenta con unas 70 obras procedentes de instituciones como el MoMA, el Metropolitan Museum of Art, la Tate, el Centre Pompidou y la National Gallery of Art, y está comisariada por Christopher Rothko y Elena Geuna. Además del museo florentino, la muestra se extiende al Museo de San Marco, donde dialoga con los frescos de Fra Angelico.

El espíritu del barroco sevillano se despide este viernes de Londres con la exposición monográfica que la National Gallery dedica al pintor español Francisco de Zurbarán. En total son 42 pinturas procedentes de España, Italia, Polonia y Estados Unidos que muestran el genio de un artista que pintó como pocos el dramatismo y la santidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras su estreno en Londres, donde ha sido todo un éxito de crítica, la exposición viajará al Louvre de París (7 de octubre) y al Instituto de Artes de Chicago (febrero de 2027).

Dos polícias intergalácticos, John Stewart (Aaron Pierre) y el veterano Hal Jordan (Kyle Chandler), se ven atrapados en un oscuro misterio mientras investigan un asesinato en el corazón rural de Estados Unidos. La serie, que llega hoy a la plataforma HBO y está firmada por Chris Mundy, Damon Lindelof ('Perdidos', 'Lost') y el guionista de cómic Tom King, completa su reparto con actores como Kelly Macdonald, Laura Linney y Jason Ritter.