Convocado en España el primer premio SGAE de textos teatrales Federico García Lorca

El premio se dirige a todos los autores socios de la SGAE, sean españoles o latinoamericanos, que escriban en cualquiera de las lenguas oficiales de España.

El objetivo es reconocer la excelencia en la escritura de textos teatrales y servir de estímulo para la producción de obras de teatro, indicó la fundación en un comunicado este lunes.

Con este nuevo galardón, se fusionan varios de los que convocaba hasta ahora de dramaturgia: el Jardiel Poncela de teatro; el Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales de tema LGTBIQ+; y el Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para mujeres.

Entre otros requisitos, la obra debe ser original, no publicada ni representada, y puede corresponder a varios autores. La fecha límite de presentación será el 30 de septiembre de 2026.

Las tres obras premiadas se publicarán en la colección editorial TeatroAutor de Fundación SGAE y se dramatizarán en el ciclo Teatro en la Berlanga 2027, que la entidad organiza cada año en Madrid.

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Está dotado con 20.000 euros para el ganador y dos accésits de 5.000 euros cada uno.