Dos detenidos durante apelación del partido opositor ruso Yábloko ante el Supremo

"Fueron detenidas al menos dos personas", señaló el canal de Telegram independiente 'Slovo zaschite' (Palabra a la defensa).

Según informó en Telegram la red de televisión privada en idioma ruso RTVi, la policía comenzó las detenciones ante la sede del Supremo.

El medio publicó un vídeo en el que se observa cómo dos agentes del orden llevan de las manos a un joven.

Yábloko recurrió el pasado viernes su exclusión de las elecciones.

El líder de la formación liberal, Nikolái Ribakov, presentó personalmente la apelación, que fue admitida a trámite por el Supremo.

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Además, Ribakov adelantó que interpondrá una demanda contra el partido ultranacionalista Ródina (Patria), quien denunció a Yábloko ante el Supremo, entre otras cosas, por financiación extranjera y violación de los derechos de autor.

La Comisión Electoral Central (CEC) respaldó la acusación de financiación irregular aludiendo a supuestos datos secretos en manos del regulador financiero ruso, Rosfinmonitoring, que es quien elabora las listas de extremistas y terroristas en Rusia.

En cuanto a la financiación extranjera, Yábloko replicó que el único dinero transferido al partido son 16.900 rublos, unos 200 dólares, de manos de siete ciudadanos rusos, algo que no está prohibido por la ley.

Además, adujeron que devolvieron seguidamente ese dinero a los donantes, por lo que no puede ser motivo de su exclusión de unas elecciones.

La decisión tuvo lugar después de que los principales líderes de los partidos leales al Kremlin condenaran el escaso apoyo de Yábloko al esfuerzo militar y que la oposición en el exilio, incluido Yulia Naválnaya, llamara a votar por ese partido.

Aunque su participación en los comicios del 20 de septiembre por listas de partidos está en suspenso, Yábloko aún puede concurrir por circunscripciones electorales en varias decenas de regiones de este país.