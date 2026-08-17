Ejército israelí sigue ocupando una vivienda palestina en Qusra y sin arrestar a colonos

"El ejército (israelí) sigue dentro de casa de Yusef y frente a la mía", confirmó este lunes a EFE vía mensajería el palestino Qusay abu Ridi, en cuyo patio un grupo de colonos levantó una carpa el domingo 9 de agosto, sitiando la vivienda y las de sus vecinos, incluida la de Yusef, junto a su mujer y sus dos hijas pequeñas.

Los soldados, durante el inicio de un gran despliegue militar en Qusra el pasado jueves 13 de agosto, ocuparon tanto las viviendas de Ridi como la de Yusef (que se mudaron a la de un tercer vecino), y solo devolvieron la primera pasadas unas seis horas.

Ridi dijo hoy a EFE que había contactado a las autoridades palestinas para que presionen a los militares a fin de que abandonen la casa de Yusef -cuya familia ahora reside con él y su hijo-, y se instalen en tiendas de campaña.

Además, Ridi confirmó que trabajadores locales consiguieron ayer reinstalar las líneas de agua y electricidad, que habían sido dañadas por los colonos, y que UNICEF consiguió llevar a la casa alimentos, medicinas y artículos de limpieza.

"El único problema ahora es que no podemos salir de casa para ir a la ciudad. Estamos sitiados", añadió.

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Un portavoz castrense no respondió a EFE sobre por qué sus tropas siguen usando como puesto militar una de las casas, y cuánto tiempo se prevé que dure la situación actual.

El miércoles pasado, el Ejército israelí declaró 'zona militar cerrada' el área donde se sitúan las viviendas, sobre una colina a las afueras de Qusra, impidiendo la llegada de periodistas y activistas pero no de los colonos, que seguían amenazando a las familias y merodeando con total libertad, según pudo comprobar EFE durante una visita.

El palestino-norteamericano Loui Ridi, hermano de Qusay y dueño de la vivienda en la que este vive, se encuentra de camino a Cisjordania desde EE.UU., según declaraciones difundidas hoy por la cadena Al Jazeera, en las que asegura que ni la Embajada de EE.UU. le ha podido garantizar "un pasaje seguro" a su propia casa bajo asedio.

Con el nuevo gobierno ultraderechista y religioso de Benjamín Netanyahu, y a la sombra de la ofensiva bélica que ha arrasado Gaza, tanto la creación de nuevos asentamientos como los ataques de colonos en Cisjordania ocupada -quema de mezquitas, disparos, robo de ganado- se han incrementado exponencialmente, normalmente bajo el amparo y la protección de las fuerzas armadas.