El mayor incendio de la historia de Bélgica sigue activo tras calcinar 3.000 hectáreas

El fuego se originó en el citado paraje natural situado en la región francófona de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país centroeuropeo, el Signal de Botrange, de casi 700 metros de altitud.

El cambio de las condiciones meteorológicas en las últimas horas, con precipitaciones débiles y viento favorable, "está ayudando a contener las llamas", según indicó un bombero a la agencia de noticias Belga.

La localidad más cercana al incendio es Kuchelscheid, fronteriza con Alemania, cuyos habitantes fueron evacuados el sábado y aún no han podido regresar a sus casas.

Ya en territorio alemán, alrededor de 30 residentes de 17 viviendas en varios barrios de Monschau fueron evacuados este domingo por la noche como medida de precaución.

A pesar de la cercanía de las llamas con la frontera -a solo 300 metros-, el fuego por el momento no corre el riesgo de extenderse hacia el país vecino, una cuestión que preocupaba este fin de semana a los equipos de extinción.

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Hasta nueve aeronaves participan en las tareas de extinción: dos helicópteros de la Policía Federal belga, dos hidroaviones suecos que ya operan desde la tarde del domingo, cuatro helicópteros enviados desde Alemania y Noruega este lunes, y uno de los dos helicópteros neerlandeses que estuvieron en servicio durante el fin de semana.

Los bomberos advirtieron que las tareas de extinción se prolongarán durante varias semanas, debido a que hay zonas inaccesibles para vehículos terrestres donde el fuego podría continuar propagándose.

"Este incendio requerirá recursos durante las próximas semanas", advirtió un portavoz del Servicio Público de Valonia a medios locales.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE, activo desde el pasado sábado, ha permitido movilizar los antes citados recursos aéreos para colaborar en la extinción y vigilancia del incendio, según explicó la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en sus redes sociales.

El ministro federal de Bélgica del Interior, Bernard Quintin, aseguró estar "profundamente conmovido" por la solidaridad demostrada sobre el terreno y elogió la movilización de agricultores, Protección Civil, Bomberos y Policía, en un mensaje publicado anoche en sus redes sociales.

Durante la mañana de este lunes, el rey Felipe de Bélgica visitará el puesto de mando del incendio, donde se reunirá con los equipos de extinción y otras autoridades y "expresará su apoyo a quienes trabajan sobre el terreno y evaluará la magnitud de los daños", según informó el Palacio Real en un comunicado.