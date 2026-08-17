El partido de Netanyahu, Likud, celebra este lunes sus elecciones primarias

"Mañana votaré en las primarias del Likud a favor de una lista ganadora que garantice que Eisenkot y Yair Golan no formen un gobierno reducido con los partidos árabes, como prometieron. Confío en ustedes, afiliadas y afiliados del Likud, para que elijan correctamente a sus representantes según su criterio", publicó anoche Netanyahu en X.

La votación se realizará de forma presencial en colegios electorales de todo Israel, de 10:00 a 21:00 horas, según información divulgada en la página del Likud, si bien en primarias anteriores ese periodo se amplió.

De acuerdo con información del diario Haaretz, se espera que voten alrededor de 140.000 miembros del Likud, si bien las primarias anteriores del partido, celebradas en 2022, la participación fue inferior al 60 %.

La votación llega en medio de la polémica por la decisión de Netanyahu de reservar de antemano puestos para tres ministros muy cercanos a él — el actual ministro de Defensa, Israel Katz; el de Exteriores, Gideon Saar, y el presidente del Comité Central del Likud, Haim Katz— después de que encuestas internas indicaran que corrían el riesgo de ser relegados en la lista.

Los miembros del Likud elegirán a 12 candidatos para la lista nacional y uno para la distrital; los puestos distritales comienzan en el número 27, lo que hace improbable su entrada en la Knéset dado que, según las encuestas, se espera que el partido consiga unos 22 escaños en las elecciones del 27 de octubre.