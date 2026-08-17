El presidente del Líbano ratifica la abolición de la pena de muerte en el país

Aoun "publicó la Ley n.º 68, que fue aprobada por el Parlamento hace unos días, por la que se estipula la abolición de la pena de muerte en el Líbano", indicó Presidencia libanesa en un breve mensaje en su cuenta oficial de X.

El pasado 11 de agosto, la cámara de representantes libanesa aprobó un proyecto de ley para abolir la pena capital, aunque el país mediterráneo no registraba ejecuciones desde hace más de dos décadas al mantener una moratoria de facto desde 2004.

La pena de muerte fue abolida tras la introducción de enmiendas, de modo que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley se castigan con cadena perpetua y después con cadena perpetua agravada, lo que significa que los tribunales libaneses ya no podrán dictar sentencias de pena capital.

El cambio llega tras una larga campaña de organizaciones de derechos humanos y convierte al Líbano en el primer país de Oriente Medio y el número 114 en el mundo en eliminar la pena capital de su legislación.

La pena de muerte estaba contemplada en la legislación libanesa para diversos delitos graves, como el asesinato premeditado y la traición, entre ellos algunos casos de colaboración con Israel si se demostraba que habían causado muertes.

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A finales de enero de 2026, un total de 85 personas permanecían en el corredor de la muerte, según la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia.

No obstante, para que la abolición de la pena de muerte sea irreversible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades libanesas deben ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene como objetivo la abolición de la pena capital.