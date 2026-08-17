Expertas de la ONU en empresas y derechos humanos inician visita de 11 días a Guatemala

Dos de los cinco expertos del grupo, Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, encabezan la delegación.

Durante la visita, las expertas se reunirán con autoridades ministeriales y locales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, académicos, representantes sindicales y empresariales, entre otros.

La delegación visitará los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, y dará una rueda de prensa en el último día del viaje, el 28 de agosto, en el Hotel Wyndham Garden de Ciudad de Guatemala.

El grupo de trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

Vela por el cumplimiento de los mencionados Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobado también en 2011 y que constituye la norma mundial de referencia para salvaguardar las libertades fundamentales en el contexto empresarial.