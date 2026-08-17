FundéuRAE: "habla de que no le gustó", no "habla que no le gustó"

En los medios de comunicación, no obstante, pueden verse frases como “El legendario grupo habló que no estaba en sus planes el retiro”, “El entrenador habló que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja” o “Hablaron que tenían que volver a jugar juntos”.

Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “hablar” es intransitivo con el sentido de ‘comunicarse con alguien por medio de palabras’ y aquello que se comunica se introduce por “de” (o “sobre” o “acerca de”): “Han hablado de / sobre / acerca de quién debe hacerlo”. Por tanto, no es apropiado prescindir de la preposición cuando lo que sigue es una oración con “que”, pues se trataría de un caso de queísmo: “alguien habla de que vendrá”, no “alguien habla que vendrá”.

Así pues, en las frases del principio lo indicado habría sido escribir “El legendario grupo habló de que no estaba en sus planes el retiro”, “El entrenador habló de que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja” y “Hablaron de que tenían que volver a jugar juntos”.

Cabe precisar que “hablar” sí se usa como transitivo (y, por ello, sin la preposición) en la lengua coloquial y si lo que se manifiesta se expresa con un pronombre átono (“Sus problemas los hablaron al final”) y cuando se emplea para indicar que se conoce un idioma (“Habla español”) o con el sentido de ‘decir algunas cosas especialmente buenas o malas’ (“Habla maravillas de ese lugar”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.