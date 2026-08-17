Hamás aplaude presión de los mediadores a Israel para que acepte la hoja de ruta en Gaza

"Agradecemos que la declaración reafirme la necesidad de la implementación plena e inmediata de la hoja de ruta, (...) impedir que el gobierno de ocupación la obstaculice o eluda sus compromisos, y proceder con los derechos correspondientes a la segunda fase conforme a los acuerdos y plazos establecidos", afirmó Hamás en un comunicado.

La declaración, firmada además por Jordania, Arabia Saudí, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, condena el "rechazo declarado" de Israel a la Hoja de Ruta para el Acuerdo de Paz Global (CPA), respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Asimismo, considera que la posición israelí "amenaza su aplicación y socava de manera fundamental los esfuerzos colectivos para alcanzar una paz justa y duradera" y la posibilidad de un Estado palestino.

Esta denuncia llega después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara públicamente el pasado 9 de agosto el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, al reiterar que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

El plan contemplaba, en un principio, una implementación gradual y recíproca, como declaró el presidente Trump, que incluía el desarme de las "facciones palestinas" de forma paralela a la retirada de las fuerzas israelíes.

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Pero el pasado 3 de agosto, tras reunirse con Netanyahu el representante de la Junta de Paz Nikolai Mladenov, esta entidad publicó en X que "contrariamente a informes inexactos (…) la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme" de Hamás.

Según lo acordado en octubre, además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.260 palestinos muertos pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja y no más del 65 %, como hace ahora.