Kallas presentará en otoño nuevas sanciones contra Rusia, "las más amplias" hasta ahora

"En otoño presentaré la lista de sanciones más amplia desde el comienzo de la guerra. Si se aprueba, el número de personas, empresas y organizaciones rusas sancionadas aumentará inmediatamente en un tercio. La presión debe intensificarse hasta que Rusia ponga fin a la guerra", señaló en una entrevista con el diario alemán WELT.

A finales de julio, la Unión Europea (UE) aprobó su 21º paquete de sanciones contra Rusia para castigar a Moscú.

Kallas sostuvo que "Rusia ha pagado hasta ahora un precio muy alto por las sanciones de la UE", pues le han costado a la maquinaria de guerra rusa "más de un billón de euros".

Además, añadió, la reciente aprobación de la legislación sobre sanciones contra Rusia impulsada en el Senado de EE.UU. por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, férreo defensor de Ucrania, "da esperanzas de que Europa y Estados Unidos acerquen posiciones en esta cuestión".

La ex primera ministra de Estonia entre 2021 y 2024 afirmó que julio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde el comienzo de la invasión de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su opinión, el ejército de Vladímir Putin no está ganando en el campo de batalla y, por ello, dirige cada vez más sus misiles contra civiles e infraestructuras ucranianas.

"Rusia quiere hacer inhabitables las ciudades ucranianas. Y en el mar Negro, Rusia ataca barcos cargados de grano, poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos. No podemos permitir que Putin tenga éxito", insistió.

Ucrania a su vez ha conseguido interrumpir la logística rusa mediante ataques con drones en la retaguardia rusa, subrayó.

"Estos ataques han provocado una grave crisis de combustible en la Crimea ocupada por Rusia y han alcanzado refinerías situadas en el interior del país. Esto hace que también la población rusa sienta cada vez más las consecuencias de esta guerra", recalcó.