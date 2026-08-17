Lecornu abucheado en uno de los pueblos siniestrados por el megaincendio de Gironda

Alrededor de 200 personas vestidas de negro se habían concentrado en torno al cuartel de bomberos, donde tenía fijada una cita con el alcalde de Le Porge, y cuando llegó el vehículo de Lecornu muchas de ellas le silbaron, le abuchearon y le lanzaron gritos de queja -"vergüenza"-.

El primer ministro, que había realizado un primer recorrido de incógnito el domingo, durante el que mantuvo encuentros con algunos responsables locales, tiene un programa en diferentes puntos de la bahía de Arcachon afectados por el incendio de julio con varios miembros de su Gobierno.

Está previsto que haga una comparecencia pública hacia las 13.00 locales durante la que se esperan anuncios sobre las medidas para la reconstrucción.

El municipio de Le Porge fue uno de los que sufrió los mayores daños, en particular con 183 viviendas destruidas, y algunos de sus vecinos han estado denunciando en las últimas semanas que en el dispositivo contra el incendio se privilegió supuestamente salvar las mansiones del vecino municipio de Lège Cap Ferret.

Algo que han negado todas las autoridades, pero que constituye un elemento de resentimiento entre una parte de la población, y que se añade a la preocupación por el alcance de las ayudas para la reconstrucción.

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El megaincendio de Gironda, que se acercó a una quincena de kilómetros de Burdeos, obligó a la evacuación de más de 220.000 personas y está perjudicando a muchas empresas de la zona, en particular las turísticas, que han perdido buena parte de su clientela en el que es el periodo de mayor actividad.