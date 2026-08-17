Ministro ultra israelí pide tener la autoridad para detenciones sin juicio en Cisjordania

"Hay que transferir la competencia sobre las detenciones y restricciones administrativas del ministro de Defensa y del Ejército al ministro de Seguridad Nacional y la Policía de Israel", escribió Ben Gvir, que reside como colono en Cisjordania, en la red social X.

Ben Gvir pide concretamente la autoridad en las detenciones administrativas, un método que Israel aplica en Cisjordania (de forma prácticamente exclusiva a palestinos), por el cual los arrestos pueden prorrogarse de forma indefinida, sin presentar cargos ni llevar a cabo juicios.

El ministro de Seguridad Nacional abogó por aplicar el traspaso de la autoridad para arrestar en Cisjordania contra "anarquistas" y "elementos de movimientos antisionistas", términos que utiliza habitualmente para referirse a los activistas (israelíes e internacionales) que ayudan a los palestinos de Cisjordania a defenderse de los ataques e invasiones de colonos.

"Ha llegado el momento de emplear estas herramientas contra enemigos del Estado", escribió.

Como ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir está detrás del brutal endurecimiento de las condiciones de palestinos en las cárceles israelíes, en las que organismos internacionales, israelíes y palestinos denuncian torturas, agresiones sexuales y privación del sueño, el alimento o productos de higiene, entre otros.

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Ben Gvir es también un firme defensor de la anexión de Cisjordania a Israel y del movimiento colono, y celebró en su mensaje en redes el traspaso de autoridad en Cisjordania como un avance más para alcanzar la absorción del territorio: "¡Este es un paso importante para la soberanía israelí en Judea y Samaria!", escribió.

El Ministerio de Defensa de Israel anunció el pasado viernes que su titular, Israel Katz, había ordenado el traspaso de la autoridad en asuntos civiles de su población en Cisjordania (que reside allí como colona, en violación del derecho internacional) a la Policía de Israel. Esa competencia siempre había estado bajo mandato del Ejército israelí, como potencia ocupante.

La medida se anunció en medio de una polémica acción de los colonos israelíes, que llevan más de una semana asediando varias viviendas palestinas en la ciudad de Qusra (norte de Cisjordania). Pese al despliegue de soldados en el lugar desde hace días, estos no han desalojado a los colonos.

Defensa anunció la medida en ese contexto, asegurando que el Ejército debe hacerse cargo de las amenazas de seguridad del lado palestino y que, ante la expansión de las colonias israelíes en Cisjordania, habría de ser la Policía la que gestione los asuntos civiles de sus residentes.