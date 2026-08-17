Mongolia inaugura la COP17 de desertificación y pide pasar "de las palabras a la acción"

Bajo el lema 'Restaurar la tierra, restaurar la esperanza', la primera de las tres grandes cumbres medioambientales previstas este año reúne a más de 10.000 participantes, entre ellos delegados de los 197 miembros de la convención, con el objetivo de buscar soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía.

La secretaria ejecutiva de la CNULD, Yasmine Fouad, advirtió con motivo de la apertura de la COP de que la degradación de la tierra y la sequía "no son problemas ambientales lejanos", sino que afectan ya a la producción de alimentos, al agua de la que dependen las comunidades y a la resiliencia de las economías.

Fouad reclamó que la COP17 sea "una cumbre de la implementación", ya que -según dijo- el mundo no carece de soluciones, sino de capacidad para llevarlas a gran escala, y pidió a Ulán Bator movilizar el liderazgo político, la inversión y las alianzas necesarias para pasar "de los compromisos a resultados medibles sobre el terreno".

La cumbre que arrancó hoy reunirá durante dos semanas a líderes de Gobierno, empresas y sociedad civil para forjar soluciones a la degradación de la tierra, la sequía y las tormentas de arena y polvo, fenómenos que ya afectan hasta a 3.200 millones de personas, según la ONU.

Tras la ceremonia inaugural, la jornada se centró en los aspectos técnicos y organizativos de la conferencia, como la elección de la presidencia, la adopción de la agenda y las acreditaciones, así como las primeras declaraciones formales de una veintena de países.

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La segunda semana, del 24 al 28 de agosto, concentrará el segmento de alto nivel, con diálogos ministeriales, foros entre diferentes actores de la sociedad y cuatro jornadas temáticas dedicadas a la financiación, el agua, la relación entre tierra y personas, y los sistemas alimentarios y la salud del suelo.

Los países del convenio buscan adoptar en la COP17 decisiones sobre una decena de asuntos clave: un nuevo marco estratégico posterior a 2030, la participación de sociedad civil y pastores en las negociaciones, la movilización de inversión privada para restaurar tierras, o medidas sobre migración, género, tenencia de la tierra, tormentas de arena y protección de pastizales.

También buscarán cerrar un marco jurídico vinculante sobre sequía que quedó pendiente en la anterior cumbre, celebrada en 2024 en Riad (Arabia Saudí).

La COP17 marcará además el tono de un año cargado de citas ambientales, al ser la primera de las tres conferencias de las llamadas Convenciones de Río previstas para 2026, junto a las de cambio climático y biodiversidad.