Netanyahu se reúne con Khusner y Mladenov en Jerusalén para abordar el plan de Gaza

La reunión en la Oficina de Netanyahu localizada en Jerusalén comenzó sobre las 11:00 hora local (8:00 GMT) y lleva más de dos horas en curso, confirmó a EFE una fuente familiarizada con el encuentro.

Esta reunión se produce un día después de que Kushner conversara con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y Mladenov ayer en el Cairo. Según dijo a EFE una fuente de seguridad egipcia, estuvo presente el líder de Hamás, Jalil al Haya, quien reafirmó el compromiso con la hoja de ruta de 15 puntos de Trump, rechazada el pasado 9 de agosto por Netanyahu.

La principal disputa gira en torno a la salida de las tropas israelíes de Gaza y al desarme de Hamás: el movimiento palestino exige la retirada israelí antes de proceder a la entrega de armas, mientras Israel insiste en permanecer en la Franja hasta que sea desmilitarizada.

El plan contemplaba, en un principio, una implementación gradual y recíproca, como declaró el presidente Trump, que incluía el desarme de las "facciones palestinas" de forma paralela a la retirada de las fuerzas israelíes.

Pero el pasado 3 de agosto, tras reunirse con Netanyahu el representante de la Junta de Paz Nikolai Mladenov, esta entidad publicó en X que "contrariamente a informes inexactos (…) la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme" de Hamás.

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Según lo acordado en octubre, además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.260 palestinos muertos pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja y no más del 65 %, como hace ahora.