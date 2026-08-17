Siria detiene a 7 personas por muerte de un hemofílico bajo custodia y promete investigar

El joven, identificado como Mohamed Husam al Din Ghamira, había sido detenido por una denuncia de robo de dinero, y murió en la comisaría de policía de Al Haffah, en la provincia mediterránea de Latakia, informó la agencia estatal de noticias SANA.

El ministro del Interior, Anas Khattab, expresó sus condolencias a la familia de Ghamira en su cuenta oficial de X, y afirmó que "cualquier violación o abuso de poder por parte del personal del ministerio será sancionado con firmeza conforme a las leyes y procedimientos aplicables".

Asimismo, creó un comité de investigación de cuatro miembros, al que otorgó 72 horas para presentar sus conclusiones.

Por su parte, el ministro de Emergencias, Raed al Saleh, quien afirmó haber seguido el caso desde el primer día, lamentó la muerte de Ghamira, exvoluntario de la Defensa Civil (conocidos como los cascos blancos), y añadió que "no habrá impunidad en la nueva Siria".

También la ministra de Asuntos Sociales, Hind Kabbawat, escribió que la dignidad de los sirios "es una línea roja, y no hay justicia transicional sin una rendición de cuentas genuina".

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El caso ha provocado una gran indignación en las redes sociales, en las que los usuarios compartían que este crimen "no puede quedar impune", al tiempo que algunos de ellos exigían la dimisión del ministro del Interior.