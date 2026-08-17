Somalia mata a 30 supuestos miembros de Al Shabab y de grupos leales a un exlíder regional

"Aproximadamente a las 5:00 de la mañana, posiciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Somalíes en Baidoa fueron atacadas por elementos armados compuestos por terroristas de Al Shabab y milicias leales a Abdiaziz Laftagareen -expresidente del estado-, quienes utilizaron vehículos cargados de explosivos en el asalto", publicó el ministerio en su cuenta de la red social X.

Durante los combates, el Ejército somalí asegura que mató a 30 atacantes y que logró repeler el asalto a la ciudad.

Mientras tanto, el portavoz del expresidente del estado del Sudoeste, Ugaas Xasan, dijo que sus fuerzas lograron tomar el control de Baidoa.

"Las fuerzas del estado del Sudoeste han tomado el control total de Baidoa y restaurado su libertad y dignidad", afirmó Xasan en declaraciones recogidas por medios locales.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades, ni las afirmaciones sobre la unión de las fuerzas leales a Laftagareen con los terroristas, ni el resultado final de los enfrentamientos.

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Baidoa se encuentra bajo control del Gobierno federal desde el pasado 30 de marzo, después de que Laftagareen suspendiese las relaciones con las autoridades federales, tras la aprobación el 8 de marzo de una nueva Constitución en el país que ponía fin a 14 años de carta temporal y que amplió en un año, de cuatro a cinco, el mandato parlamentario y el presidencial.

Todo ello ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, además de atacar a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.