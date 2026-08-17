Taiwán propondrá un aumento del gasto militar del 18 % en 2027 para contener a China

"Invertir en defensa es invertir en la paz; seguiremos construyendo una capacidad de defensa más sólida para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región", aseguró el mandatario tras una reunión sobre el presupuesto general de la administración para el próximo ejercicio.

De este modo, el gasto militar de la isla volverá a situarse por encima del 3 % del producto interior bruto (PIB), lo que muestra la "determinación" de Taiwán de "reforzar su autodefensa", agregó Lai, según declaraciones difundidas por su oficina.

El Ejecutivo presentará el desglose de esta y otras partidas presupuestarias el próximo 20 de agosto, aunque es el Parlamento -controlado actualmente por una oposición partidaria de estrechar lazos con Pekín- el que tiene la última palabra sobre las cifras definitivas.

El presupuesto del Gobierno central para 2026, que fue aprobado la semana pasada tras meses de disputas entre el oficialismo y la oposición, reservaba 949.500 millones de dólares taiwaneses (29.881 millones de dólares) para Defensa, equivalentes al 3,32 % del PIB taiwanés en el momento en que se hizo la estimación.

Este último alza se enmarca en el objetivo de Lai de seguir elevando el presupuesto militar año tras año hasta que alcance el 5 % del PIB en 2030.

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La propuesta no responde solo a la creciente presión militar de Pekín, que considera Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, sino también a las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debería gastar más en su propia Defensa.

Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, China también ha impulsado una profunda modernización de sus fuerzas armadas, con nuevos portaaviones, aeronaves de combate de última generación y misiles avanzados.

Pekín, por su parte, ya anunció una subida del gasto en Defensa del 7 % para 2026, hasta unos 1,91 billones de yuanes (283.248 millones de dólares), un ritmo levemente inferior al de los tres años anteriores (7,2 %).