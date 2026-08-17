Xi destaca el rol de Jiang Zemin en la apertura china en 100º aniversario de su nacimiento

Xi presentó a Jiang como un dirigente de "alto prestigio", "núcleo" de la tercera generación de líderes del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y principal impulsor de la teoría de la 'Triple Representatividad', incorporada en 2002 a los estatutos de la formación y que sirvió para la integración de los empresarios en el PCCh.

La ceremonia se celebró en el Gran Palacio del Pueblo, junto a la plaza de Tiananmen, con un gran retrato de Jiang flanqueado por banderas rojas y las fechas "1926-2026", bajo una pancarta que conmemoraba el centenario de su nacimiento.

Jiang, nacido el 17 de agosto de 1926 en Yangzhou, en la provincia oriental de Jiangsu, se unió al PCCh en 1946 y desarrolló parte de su carrera en Shanghái, ciudad de la que fue alcalde y jefe local del partido antes de ser elevado a la secretaría general tras la represión de la plaza de Tiananmen de 1989.

En su discurso, Xi aludió a aquella etapa como un momento de "graves disturbios políticos", en línea con la formulación oficial china, y sostuvo que Jiang mantuvo la estabilidad de Shanghái durante aquellas movilizaciones y, ya en Pekín, condujo al partido durante un periodo de cambios internacionales.

El actual mandatario destacó que bajo Jiang se "consolidó el objetivo de construir una economía socialista de mercado", se impulsó la apertura al exterior, se produjo el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se completaron los regresos de Hong Kong y Macao a la soberanía del gigante asiático.

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También resaltó el papel de Jiang en la respuesta china a la crisis financiera asiática de finales de los 90 y a las inundaciones de 1998.

Jiang dirigió China entre finales de los años ochenta -en 1989 asumió la secretaría general del PCCh y en 1993, la presidencia del país- y comienzos de la década de 2000, un periodo marcado por fuertes tasas de crecimiento, la integración del país en la economía mundial y la consolidación de la China posterior a Tiananmen.

Sin embargo, esos años también se caracterizaron por el aumento de las desigualdades, la corrupción y la represión contra movimientos como Falun Gong, un grupo espiritual prohibido en China desde 1999.

La conmemoración de Jiang se celebró pocos días después de la muerte, a los 97 años, del exprimer ministro Zhu Rongji, con quien Jiang formó en los años noventa el tándem presidente-primer ministro que pilotó el tramo decisivo de la apertura económica china.

El acto concluyó con los compases de 'La Internacional', himno histórico del movimiento obrero y comunista.