Candidato de Trump y un exrepublicano ahora demócrata ganan primaria para gobernar Florida

Donalds y Jolly aventajaron por doble dígito a sus competidores internos para convertirse en los candidatos en las elecciones generales del 3 de noviembre, y buscarán suceder al gobernador Ron DeSantis, uno de los mandatarios republicanos de mayor perfil por su política antiinmigrantes y conservadurismo social.

Si Donalds gana, sería el primer gobernador afroamericano de Florida, donde cuenta con el respaldo de Trump, quien considera que implementará su agenda ‘America First’ (Estados Unidos primero) y ayudará a impulsar su política antiinmigrantes, de reducción de impuestos y desregulación.

El congresista federal, de 48 años, prometió afianzar el liderazgo de la agenda antiinmigación de Trump en Florida, el tercer estado más poblado de EE.UU. y donde casi tres de cada 10 habitantes son hispanos.

En cambio, Jolly (2014-2017) busca una victoria del Partido Demócrata, que gobernó por última vez el estado en 1999, tras haber abandonado a los republicanos en 2018 por sus críticas a la primera presidencia de Trump.

En Florida, antes considerado un estado bisagra o péndulo, hay más de 5,5 millones de votantes afiliados a los republicanos frente a 4,04 millones de demócratas de un total de 13,42 millones de electores, según datos del Departamento de Estado de Florida.

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Mientras Jolly ganó una contienda interna sin contrincantes de alto perfil, Donalds venció a Jay Collins, actual vicegobernador de Florida que buscaba defender el legado de DeSantis, y a James Fishback, hijo de una migrante colombiana que propuso impuestos a modelos de OnlyFans.