Congresista acusado de violencia sexual pierde elección en Florida pese a apoyo de Trump

Mills perdió su contienda interna en el distrito 7 de Florida en medio de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de "violencia de pareja y/o mala conducta sexual" y violaciones a regulaciones de financiamiento de campañas, lo que él ha negado.

El legislador, un veterano de guerra que Trump colocó en la Junta de Negocios de Defensa (Defense Business Board) en su primer mandato, perdió ante Ryan Elijah, un periodista de televisión, tras negarse a renunciar por las investigaciones en su contra, lo que despertó reclamos de colegas de su propio partido.

Las principales acusaciones contra Mills son de una mujer que denunció que la amenazaba con difundir imágenes íntimas sin su consentimiento tras romper una relación, además de otras conductas vinculadas a violencia de pareja.

Su caso se suma a una serie de investigaciones abiertas este año por el Comité de Ética de la Cámara, que apenas el 3 de agosto concluyó que el representante republicano Chuck Edwards, de Carolina del Norte, violó las normas sobre acoso sexual debido a conductas con dos trabajadoras de su oficina.

También están las investigaciones contra el republicano de Texas Tony Gonzales y representante demócrata de California Eric Swalwell por acusaciones de conducta sexual inapropiada con empleadas bajo su supervisión.

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El escaño de Mills se definirá el 3 de noviembre entre el republicano Elijah y el demócrata Bale Dalton, un capitán condecorado de la Marina y exjefe de gabinete de la NASA.