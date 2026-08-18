Dos experiodistas cubanos ganan sus primarias para competir por el Congreso en Florida

En el distrito 27 de Florida, que incluye a Miami, medios estadounidenses proyectaron la victoria de Rodríguez sobre la del fiscal de homicidios Robin Peguero, mientras que Salazar defendió su puesto en las primarias del Partido Republicano ante un desafío del abogado financiero Michael Arias.

Salazar, quien trabajó en Telemundo y Univision, es una de las voces más críticas en el Congreso del actual Gobierno de Cuba y del chavismo en Venezuela, además de considerar "amigo personal" al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y apoyar de manera abierta a líderes de la derecha latinoamericana.

La congresista recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ella ha buscado distanciarse de la política antiinmigrante del mandatario, al cuestionar las deportaciones masivas y pedir protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.

Por el lado opositor, Rodríguez ha dicho que, después de "40 años de contar historias" del sur de Florida, ahora quiere competir porque a las familias en Miami "ya no les alcanza para vivir aquí, porque la democracia está bajo estrés real y porque las políticas de crueldad hacia los inmigrantes" no representan a la comunidad.

Esta competencia, que se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre, podría ser clave para definir qué partido controla la Cámara de Representantes, donde los republicanos buscan defender su mayoría, que en las elecciones anteriores fue de apenas cinco escaños por encima de los demócratas.