Irán tacha de "infundadas" las acusaciones de EAU de ataque con misiles balísticos

En un comunicado difundido por el canal oficial de Telegram de la Cancillería iraní, el portavoz afirmó que "rechaza por completo" la acusación emiratí.

En ese sentido, lamentó lo que calificó como imputaciones contra Irán, al considerar que ese tipo de conductas son "contrarias al principio de buena vecindad" y socavan los esfuerzos por generar confianza en la región.

Por otra parte, el portavoz pidió que cualquier valoración de la situación tenga en cuenta lo que denominó "acciones maliciosas" que, a su juicio, continúan ejerciendo Estados Unidos e Israel contra la paz regional.

La reacción de Bagaei se produce después de que EAU anunciara la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales y transacciones financieras con Irán.

Al respecto, la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de la Cancillería emiratí, Afra Al Hameli, justificó la medida citando "las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales".

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La decisión de Abu Dabi llegó horas después de que el Ministerio de Defensa emiratí informara de que sus sistemas de defensa aérea habían detectado "dos misiles balísticos lanzados desde Irán". Uno de ellos cayó fuera de aguas territoriales emiratíes, mientras que el otro impactó dentro de ellas.

Tras el ataque, las autoridades de EAU señalaron que, según sus evaluaciones, los proyectiles "tenían como objetivo el tráfico marítimo".

El episodio se enmarca en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, que está próxima a cumplir seis meses sin avances sustanciales en las negociaciones.

Además, ocurre un día después de que expirara el plazo de 60 días fijado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.