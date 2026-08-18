Los cierres de empresas en Alemania alcanzan el nivel más alto en dos décadas

Con respecto a 2024 se registró un aumento del 10 por ciento, lo que ha sido atribuido a diversos factores que van desde los altos precios de la energía a la escasez de mano de obra.

"La dinámica de la crisis ha alcanzado entre tanto todo el espectro de la economía. A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ahora empresas que en realidad están en buena situación económica también están cerrando sus puertas", dijo el director de investigaciones de Creditreform, Petrik-Ludwig Hantzsch.

Según el estudio, en casi todos los sectores aumentaron los cierres. El sector más afectado ha sido el de la restauración y la hotelería con 15.000 cierres, lo que implica un aumento del 15 por ciento con respecto a 2024.

En el sector de la sanidad también ha habido un aumento de los cierres. Así, por ejemplo, 5.500 consultorios médicos cerraron sus puertas, el 23 por ciento más que en 2024, con frecuencia porque los médicos se jubilan y no encuentran un sucesor.

En la industria hubo 11.000 cierres, un 10 por ciento más que en 2024.

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Sandra Gottschalk, del ZEW, señaló que sólo un 13 por ciento de los cierres están relacionados con un proceso de insolvencia.

"Cada vez más empresas cierran porque los dueños de jubilan y no encuentran un sucesor. Casi un tercio de los cierres voluntarios se dan por razones de edad", dijo Gottschalk.