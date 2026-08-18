México incauta más de 300 artefactos explosivos y 300 kilos de explosivos en Sinaloa

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntó que el hallazgo de los materiales ocurrió durante recorridos terrestres donde personal naval localizó los productos.

"Por lo anterior, se estableció seguridad perimetral en el área y se contó con la intervención de personal especializado del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes procedieron a deshabilitar los artefactos explosivos en sitio", expuso la SSPC.

La operación, según detalló, fue encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por medio de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, Sinaloa, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo ocurre en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024 por la disputa entre 'Los Chapitos', hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y 'La Mayiza', facción vinculada a Ismael 'El Mayo' Zambada, por el control territorial y de las rutas del narcotráfico en el estado.

El Rosario ya había sido escenario de otro importante decomiso en junio pasado, cuando fuerzas de seguridad localizaron unos 550 artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos adaptados para ser lanzados desde drones y minas de activación por presión.

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Además, las autoridades de Sinaloa reportaron el aseguramiento de otros 55 explosivos improvisados tan solo entre el 22 y el 28 de junio.