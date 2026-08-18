Pensilvania impone "límites estrictos" a los centros de datos de inteligencia artificial

La medida establece requisitos para los desarrolladores en materia de asequibilidad energética, participación comunitaria, desarrollo económico y laboral, transparencia y protección ambiental, y otorga a los municipios mayor influencia sobre estos proyectos en sus comunidades, según un comunicado.

En concreto, ordena al Departamento de Protección Ambiental evaluar las solicitudes relacionadas con los centros solo si los desarrolladores han asumido un compromiso legalmente vinculante con los Requisitos de Desarrollo de Infraestructura Responsable (GRID) del gobernador y cuentan con la aprobación local.

Shapiro, demócrata, indicó en la nota haber escuchado a la gente de Pensilvania, que manifestó preocupaciones por el impacto de los centros en el medio ambiente y en las facturas de servicios públicos.

El político envió un mensaje también a través de X: "Con efecto inmediato, aviso a los desarrolladores de que si desean siquiera considerar operar en Pensilvania, deben cumplir con los estándares más estrictos del país y obtener la aprobación de la comunidad local".

Si no cumplen esos estándares y no tienen aprobación local, agregó, no contarán con el apoyo del estado: "Se trata de algunas de las empresas más grandes del mundo; pueden permitirse ser buenos vecinos, cumplir las normas y hacer las cosas bien".

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"Los residentes de Pensilvania merecen el derecho a rechazar proyectos de centros de datos de IA no deseados y a bloquear a los desarrolladores que intentan imponerse en nuestros vecindarios sin atender las preocupaciones de los vecinos", agregó.

A mediados de julio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó también una orden ejecutiva que establece una moratoria de un año, la primera en EE.UU., para la construcción de nuevos centros de datos, con miras a frenar su masivo consumo energético y de agua.

Los estados de Texas y Maine han tomado también medidas para frenar el avance de los centros de datos, mientras otros estados mantienen un debate al respecto.

Una encuesta de Gallup de mayo mostró que el 71 % de los estadounidenses se opone a estos centros.